Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion bei Anrufen

Mit dem integrierten Mikrofon kann dieser Lautsprecher auch als Lautsprechertelefon verwendet werden. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik pausiert, und Sie können über den Lautsprecher sprechen. Arrangieren Sie ein Geschäftstreffen. Oder rufen Sie Ihren Freund von einer Party aus an. In jedem Fall funktioniert es großartig.