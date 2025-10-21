Eingestellt
Support
BT7520/15
Eingestellt
Kann ich mit meinem Philips Pflege- oder Beauty-Produkt verreisen?
Kann ich den Philips Groomer verwenden, wenn er an die Steckdose angeschlossen ist?
Was bedeuten die Symbole auf meinem Philips Groomer?
Kann ich meinen Philips Groomer mit Wasser abspülen?
Wie lade ich meinen Philips Groomer, Bartschneider oder Haarschneider?
Warum enthält mein Philips Groomer/Trimmer/Haarschneider weißes Schmierfett?
Wie sollte ich meinen Bart mit meinem Philips Produkt trimmen?
Wie reinige ich meinen Philips Groomer?
Wo finde ich die Modell- oder Seriennummer meines Philips Groomer oder Haarschneiders?
Wie kann ich einen Aufsatz meines Philips Groomer anbringen/abnehmen?
Mein neuer Philips Bartschneider oder Rasierer lässt sich nicht einschalten
Der Akku meines Philips Groomers/Haarschneiders wird schnell leer
Mein Philips Groomer, Bartschneider oder Haarschneider lädt nicht
Mein Philips Groomer/Haarschneider funktioniert nicht.
Mein Philips Groomer/Haarschneider macht ungewöhnliche Geräusche
Meine Haut ist nach der Verwendung von Philips Groomer gereizt
Der Philips Groomer schneidet meine Haare ungleichmäßig
Das Ansaugsystem meines Philips Bartschneiders funktioniert nicht
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts