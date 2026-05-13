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CP2406/01
Zum Austausch des derzeitigen Brustkissens
Effizientes Abpumpen mit perfekt angepassten Brustkissen für maximalen Milchfluss und sanften Schutz der Brustwarzen. Geeignet für Philips Avent Natural Care Hands-free tragbare elektrische Milchpumpen.Alle Vorteile ansehen
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Ersatzteil
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