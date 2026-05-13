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CP2411/01
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Für ein sanfteres und effektiveres Abpumpen: Finden Sie Ihre ideale Größe und genießen Sie schmerzfreies Abpumpen mit mehr Komfort, besserem Schutz und verbessertem Milchfluss. Zur Verwendung mit Philips Avent Natural Care Hands-free tragbaren Milchpumpen.Alle Vorteile ansehen
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