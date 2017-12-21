Eingestellt
DLP3602U/10
Mehrfaches Aufladen unterwegs
Leistung, wann und wo sie benötigt wird – die Akkus bieten Ihnen zusätzliche Stromversorgung von mindestens einer vollständigen Akkuladung. 2 USB-Anschlüsse ermöglichen das gleichzeitige Laden von 2 Geräten. Ultraschnelle Aufladung mit 2,1 A.
Universell
Die LED-Betriebsanzeige informiert Sie auf Knopfdruck über den Energiestatus Ihres Akku-Packs.
Mit dieser tragbaren Stromquelle können Sie mehr als zwei vollständige Ladezyklen unterwegs durchführen. Sie können es auf Reisen mitnehmen und verfügen so jederzeit über Strom.