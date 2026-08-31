Eingestellt
FM12FD170D/00
Benutzerfreundlich mit Plug & Play
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Stick MOTION Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und erschwinglich.
128 GB
Motion Edition 2.0
Doppelpack
Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Jelly-Pink, Purpur, Absinth-Grün oder Elektrik-Blau, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und mehr Spaß zu haben.
Eine ansprechende LED-Anzeige zeigt, dass der Stick richtig angeschlossen und aktiv ist. Sie blinkt schneller, wenn Dateien von oder in den Speicher kopiert werden.
Mit der nützlichen Speicherkapazität von bis zu 128 GB können Sie gemeinsam mit anderen auf viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Port Ihres PCs oder Laptops zugreifen und diese Dateien auch speichern.