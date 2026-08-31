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        Eingestellt

        USB-Stick

        FM32FD180D/00

        Klein und leicht für die Verwendung unterwegs

        Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Stick STAR Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und erschwinglich.

        Alle Vorteile anzeigen

        Dateien blitzschnell austauschen!

        Klein und leicht für die Verwendung unterwegs

        • 32 GB

        • Star Edition 2.0

        • Doppelpack

        Die Aktivitätsanzeige leuchtet beim Kopieren von Dateien

        Eine ansprechende LED-Anzeige zeigt, dass der Stick richtig angeschlossen und aktiv ist. Sie blinkt schneller, wenn Dateien von oder in den Speicher kopiert werden.

        Integrierte Schutzkappe für maximale Bequemlichkeit

        So verlieren Sie Ihre Schutzkappe nie wieder: Die Schutzkappe ist im Produktdesign integriert und ist damit immer am USB-Stick befestigt. Bei der Verwendung müssen Sie nur die Kappe nach hinten schieben, den Stick anschließen und schon können Sie loslegen.

        Leicht zu öffnen und benutzerfreundliche Verpackung

        Die Markierungen und Perforationen auf der Verpackung des USB-Sticks zeigen Ihnen, wie Sie die Verpackung schnell und problemlos öffnen können.

        Technische Daten

        Handbücher und Dokumentation

        Landesspezifische Werbebroschüre

        • PDF Datei, 152.3 kB
        • 21 July 2026

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