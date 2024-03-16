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GC2840
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User Manual Philips 2800 series Steam iron
Für jederzeit großartige Ergebnisse benötigen Sie ein Bügeleisen, das Sie nie im Stich lässt. Mit seiner neuen SteamGlide Bügelsohle, einer Leistung von 2.200 W für konstant hohen Dampfausstoß sowie Entkalkertabletten ist dieses Philips Bügeleisen GC2840/02 nicht nur praktisch, sondern auch dauerhaft qualitativ hochwertig!
Wasser tritt aus der Bügelsohle aus
Mein Philips Dampfbügeleisen heizt nicht mehr auf
Meine Philips Dampfbügelstation entfernt keine Falten
Mein Philips Bügeleisen zischt, wenn ich es aufstelle
Mein Philips Bügelsystem verursacht einen Stromausfall.
Die Calc-Clean-Anzeige am Dampfbügeleisen blinkt weiterhin
Mein Philips Dampfbügeleisen erzeugt keinen Dampf