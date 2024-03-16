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Handbücher und Dokumentation

User Manual Philips 2800 series Steam iron

  • PDF Datei, 1 MB
  • 16 March 2024

Für jederzeit großartige Ergebnisse benötigen Sie ein Bügeleisen, das Sie nie im Stich lässt. Mit seiner neuen SteamGlide Bügelsohle, einer Leistung von 2.200 W für konstant hohen Dampfausstoß sowie Entkalkertabletten ist dieses Philips Bügeleisen GC2840/02 nicht nur praktisch, sondern auch dauerhaft qualitativ hochwertig!

  • PDF Datei
  • 21 January 2025

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