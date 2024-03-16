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Azur Dampfbügeleisen

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Azur Dampfbügeleisen

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Handbücher und Dokumentation

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF Datei, 1.3 MB
  • 16 March 2024

Für ein einfaches und gleichmäßiges Bügeln benötigen Sie beste Gleitfähigkeit und eine kraftvolle Dampfleistung. Diese Bügeleisen mit SteamGlide-Bügelsohle erhalten Sie das Beste von beiden!

  • PDF Datei
  • 21 January 2025

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