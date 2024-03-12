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Rund ums Bügeln
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Azur Dampfbügeleisen
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GC4621
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User Manual Philips Azur Steam iron
Müheloses Bügeln dank der SteamGlide-Bügelsohle. Der kraftvolle Dampfstoß und das leichte Gleiten machen es zu einer idealen Kombination zum Entfernen von Falten. Für großartige Ergebnisse.
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Welches Wasser kann ich im Philips Dampfbügelsystem oder Dampfgarer verwenden?
Wie reinige ich die Bügelsohle meines Philips Dampf-/Trocken-Bügeleisens?
500 SeriesFusselrasierer
Fusselrasierer
Einfüllbecher
Wasser tritt aus der Bügelsohle aus
Mein Philips Dampfbügeleisen heizt nicht mehr auf
Meine Philips Dampfbügelstation entfernt keine Falten
Mein Philips Bügeleisen zischt, wenn ich es aufstelle
Mein Philips Bügelsystem verursacht einen Stromausfall.
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