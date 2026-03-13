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GC4630/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
Entferne selbst die hartnäckigsten Falten dank Ionic DeepSteam. Dieses leistungsstarke Dampfbügeleisen erzeugt 50% kleinere Dampfpartikel, die tief in widerspenstige Stoffe wie Baumwolle und Leinen eindringen, damit du ganz einfach großartige Ergebnisse erzielst!
Wasser tritt aus der Bügelsohle aus
Mein Philips Dampfbügeleisen heizt nicht mehr auf
Meine Philips Dampfbügelstation entfernt keine Falten
Mein Philips Bügeleisen zischt, wenn ich es aufstelle
Mein Philips Bügelsystem verursacht einen Stromausfall.
Mein Philips Dampfbügeleisen erzeugt keinen Dampf
Die Calc-Clean-Anzeige am Dampfbügeleisen blinkt weiterhin