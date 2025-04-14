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Azur Elite Dampfbügeleisen mit OptimalTEMP Technologie

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Leistungsstarkes und intelligentes Bügeln für schnelle perfekte Ergebnisse. Dank der OptimalTEMP Technologie können Sie alles bügeln – egal, ob Jeans oder Seide, ganz ohne Hitzeschäden. Der Advanced DynamiQ Dampfmodus sorgt für die perfekte Dampfmenge*

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  • 14 April 2025

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