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PerfectCare Aqua Pro Dampfbügelstation – Refurbished

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PerfectCare Aqua ProDampfbügelstation – Refurbished

GC9324/20R1

PerfectCare Aqua Pro Dampfbügelstation – Refurbished

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GC9300_GC9400_UM_WEU_[01675]_user manual

  • PDF Datei, 4.1 MB
  • 13 March 2026

Im Lieferumfang der PerfectCare Aqua Pro ist unser ultraleichtes Bügeleisen und ein extragroßer 2,5-l-Wasserbehälter enthalten, der sich ideal für längeres Bügeln und vertikales Dampfbügeln eignet.

  • PDF Datei
  • 18 May 2026

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