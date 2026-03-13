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Rund ums Bügeln
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PerfectCare Aqua Pro Dampfbügelstation – Refurbished
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GC9324/20R1
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GC9300_GC9400_UM_WEU_[01675]_user manual
Im Lieferumfang der PerfectCare Aqua Pro ist unser ultraleichtes Bügeleisen und ein extragroßer 2,5-l-Wasserbehälter enthalten, der sich ideal für längeres Bügeln und vertikales Dampfbügeln eignet.
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