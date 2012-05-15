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Eingestellt

Haarglätter

HP8342

4.5

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Respektieren Sie Ihre Haare Tag und Nacht

Philips bietet Ihnen die einzigartige Refresh&Care-Einstellung, mit der Ihr glatter Look länger hält und das Haar weniger beschädigt wird.

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Auffrischen der Frisur bei optimalem Schutz mit Auto-Einstellungen für eine schonendere Temperatur

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Auto-Einstellung zum Auffrischen der Frisur bei optimalem Schutz. Halten Sie Ihr Styling den ganzen Tag frisch, und schützen Sie Ihre Haare.

Keramikplatten für ausgezeichnete Gleitfähigkeit und glänzendes Haar

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Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich daher bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die Platten gleiten mühelos durch Ihr Haar, und es wird perfekt glänzend.

Ionisierungsfunktion für glänzendes und glattes Haar

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4.5

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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2
1

15/05/2012

España

España

es un producto suave con el pelo

deja tu pelo suave y brillante con una sola pasada. muy facil de usar y sin daños extremos en tu pelo.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP8342 Plancha para el pelo verfasst

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03/12/2011

Nederland

Nederland

super straightener voor weinig geld, ben zeer tevreden met mijn aankoop!

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Diese Bewertung wurde für HP8342 Straightener verfasst

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11/12/2013

España

España

practicas

son unas planchas super comodas y no pesan nada ,para peinar es super comoda y la temperatura genial pones la qe mejor te convenga y no te qema el pelo como otras qe tele tuesta estas planchas hasta brillo le dan

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