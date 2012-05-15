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Eingestellt
Respektieren Sie Ihre Haare Tag und Nacht
Philips bietet Ihnen die einzigartige Refresh&Care-Einstellung, mit der Ihr glatter Look länger hält und das Haar weniger beschädigt wird.
SalonStraight
Respect
Auto-Einstellung zum Auffrischen der Frisur bei optimalem Schutz. Halten Sie Ihr Styling den ganzen Tag frisch, und schützen Sie Ihre Haare.
Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich daher bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die Platten gleiten mühelos durch Ihr Haar, und es wird perfekt glänzend.
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4.5
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
midnight
15/05/2012
España
es un producto suave con el pelo
deja tu pelo suave y brillante con una sola pasada. muy facil de usar y sin daños extremos en tu pelo.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8342 Plancha para el pelo verfasst
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alina
03/12/2011
Nederland
super straightener voor weinig geld, ben zeer tevreden met mijn aankoop!
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maribel
11/12/2013
España
practicas
son unas planchas super comodas y no pesan nada ,para peinar es super comoda y la temperatura genial pones la qe mejor te convenga y no te qema el pelo como otras qe tele tuesta estas planchas hasta brillo le dan
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