ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Avance Collection Küchenmaschine

Eingestellt

Support

Avance CollectionKüchenmaschine

HR7951/00

Avance Collection Küchenmaschine

Eingestellt

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Kitchen Machine HR7951/00 - English (US)

  • PDF Datei, 951.3 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips Avance Collection Kitchen Machine

  • PDF Datei, 12.9 MB
  • 11 March 2024

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ersatzteile und Zubehör