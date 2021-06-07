Auf Wiedersehen Adapter. Hallo USB.

Netzteile mögen klein erscheinen, aber zusammengenommen hat der Kunststoff, aus dem sie bestehen, einen großen Einfluss auf die Umwelt. Allein durch die Umstellung auf ein USB-Ladegerät in unseren Philips Sonicare Serien 1000 bis 4000 können wir bis zu 189.210 kg Kunststoff*** in vier Jahren einsparen. Das ist ganz schön viel, oder?