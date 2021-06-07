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HX3651/11
Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie.
Die Schalltechnologie in Kombination mit unserem Bürstenkopf entfernt Plaque sanft und bis zu 3 x mehr* als eine Handzahnbürste.Alle Vorteile ansehen
Erhältlich in:
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Elektrische Schallzahnbürste
Gesamtzeit
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Kraftvolle Borstenvibrationen lassen Mikrobläschen tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste.** 31.000 Putzbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen den Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis.
Die elektrische Sonicare Zahnbürste mit fortschrittlicher Sonicare Technologie entfernt nachweislich bis zu dreimal mehr Plaque* von Ihren Zähnen und entlang des Zahnfleisches (im Vergleich zu einer Handzahnbürste) und schützt gleichzeitig das Zahnfleisch.
Die Sonicare Zahnbürste sorgt für eine gründliche Reinigung, ohne Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch zu verletzen. Sanfte und dennoch kraftvolle Schallvibrationen sorgen für eine außergewöhnlich saubere und gleichzeitig schonende Reinigung Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches.
Der 2-Minuten-Timer und der 30-Sekunden-4-Quadranten-Timer leiten Sie durch alle Bereiche in der empfohlenen Putzzeit, sodass eine gründliche Reinigung gewährleistet wird.
Das schlanke, leichte und ergonomische Design erleichtert das Halten und die Verwendung der Zahnbürste, sodass Sie eine erstaunliche Reinigung ohne jede Belastung erhalten können.
Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 14 Tage, sodass Sie lange Zeit ohne Aufladen auskommen können.
Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen daher die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.
Netzteile mögen klein erscheinen, aber zusammengenommen hat der Kunststoff, aus dem sie bestehen, einen großen Einfluss auf die Umwelt. Allein durch die Umstellung auf ein USB-Ladegerät in unseren Philips Sonicare Serien 1000 bis 4000 können wir bis zu 189.210 kg Kunststoff*** in vier Jahren einsparen. Das ist ganz schön viel, oder?
Leistung
Technische Daten
Design und Materialausführung
Service
Benutzerfreundlichkeit
Artikel enthalten
Reinigungsleistung
Programme
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