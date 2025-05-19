Ich durfte die Philips 2100 Series über 2 Wochen testen und bin nach dieser kurzen Zeit bereits begeistert. Ich habe zuvor nur manuell mit einer nicht-elektrischen Zahnbürste meine Zähne geputzt und musste mich zunächst an das Gefühl einer elektrischen Zahnbürste gewöhnen. Mir ist jedoch direkt aufgefallen, dass es im Vergleich zu einer normalen Handzahnbürste sehr viel einfacher ist, seine Zähne gründlich zu putzen mit insgesamt viel geringerem Aufwand. Die Zahnbürste gibt alle 30 Sekunden ein Signal, sodass man sehr gut die Zeit des Zähneputzens im Auge behalten kann und jede Gebissseite gleichermaßen putzt. Nach 4x30 Sekunden, 2 Minuten, stoppt die Zahnbürste automatisch, was der wissenschaftlich bewiesenen Zeitspanne der optimalen Zahnpflege entspricht. Wenn man jedoch noch ein bisschen länger putzen möchte, kann man sie nach Belieben einfach wieder ein oder ausschalten. Auch für Menschen mit einem Retainer (nach einer Zahnspange) ist die diese elektrische Zahnbürste problemlos geeignet und meiner Meinung nach sogar besser im Erreichen der Zwischenräume als die normale Handzahnbürste. Das Zähneputzen hat tatsächlich mal wieder Spaß gemacht und die Zahnoberfläche fühlte sich nach dem Putzen glatter an als im Vergleich mit einer Handzahnbürste. Als regelmäßige Kaffeetrinkerin habe ich nach 2 Woche eine deutliche Verbesserung der Zahnfarbe gemerkt. Die Reinigung der Zahnbürste war komplikationslos, die Lautstärke nicht auffallend laut. Ich werde diese Zahnbürste auf jeden Fall weiter nutzen und kann sie jedem/jeder empfehlen, die gern von einer normalen Handzahnbürste auf eine elektrische Zahnbürste umsteigen möchte. Sehr gut für Einsteiger geeignet! Also eine definitive Empfehlung meinerseits.