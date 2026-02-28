Eingestellt
HX991W
HX9913/17
HX992W
HX9917/88
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HX992S
HX9917/90
HX6481/60
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
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HX9636/19
HX680Q
HX6848/98
HX991W
HX9914/55
Bis zu 10x mehr Plaque-Entfernung
Entfernt bis zu 100% mehr Verfärbungen
Härtegrad der Borsten: Medium
Kompatibel mit allen Sonicare Handstücken außer Philips One und Kids
Und dank seines flexiblen Designs entfernt er bis zu 10 x mehr Plaque an schwer zugänglichen Stellen* – für eine echte Tiefenreinigung am Zahnfleischrand und zwischen den Zähnen.
Mit unserer adaptiven Reinigungstechnologie erhalten Sie bei jeder Reinigung ein individuelles Putzerlebnis. Die weichen, flexiblen Seiten aus Gummi des Premium Plaque Defence passen sich den Konturen von Zahnfleisch und Zähnen an, absorbieren übermäßigen Druck und verbessern die Schallreinigungsleistung. Die Borsten erreichen bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt für eine gründlichere Reinigung in schwer zugänglichen Bereichen als bei einem herkömmlichen Bürstenkopf**.
Erhalte jedes Mal die bestmögliche Reinigung mit unserer Smart-Bürstenkopferkennung. Der Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence Bürstenkopf synchronisiert sich mit deinem Philips Sonicare Smart-Handstück*** und wählt automatisch den optimalen Putzmodus und die beste Intensität für eine außergewöhnliche Reinigung. Du musst nur noch putzen.
4.6
von 5
390
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Eva Pfennig
28/02/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Standfestigkeit der Bürstenaufsätze, funktionsfähigkeit der elektrischen Zahnbürste und das Design gefällt mir sehr gut und kann ich wärmstens empfehlen 😉
Vorteile
Funktional und durchdachtes produkt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium Plaque Defence HX9044/87 Bürstenköpfe (4er-Pack) verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium Plaque Defence HX9044/87 Bürstenköpfe (4er-Pack) verfasst
Loew
29/12/2025
Deutschland
Die Bürste passt sich optimal an, reinigt sehr gut und sehr gründlich!
Vorteile
Sehr gutes Produkt
Nachteile
Kosten
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für C3 Premium Plaque Defence HX9045/17 X5 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für C3 Premium Plaque Defence HX9045/17 X5 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Hinze
23/10/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Neue Bürsten für Sonicare bekommen , aber was mache ich mit den gebrauchten? Ollen die in den Hausmüll oder kann man die zurückschicken zum aufarbeiten
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium Plaque Defence HX9045/87 Bürstenköpfe (4+1-Pack) verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium Plaque Defence HX9045/87 Bürstenköpfe (4+1-Pack) verfasst
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
als mit einem DiamondClean-Bürstenkopf
Smart-Bürstenkopferkennung ist nur mit Philips Sonicare Smart-Zahnbürstenhandstücken verfügbar