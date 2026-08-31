Irreführende Armaturenbrettanzeigen vermeiden

Manchmal wird beim Einbau von LED-Nachrüstlampen der geringere Stromverbrauch der LED vom Fahrzeugsicherheitssystem als Ausfall der Lampen interpretiert. Dies führt zu einer Fehleranzeige auf dem Armaturenbrett, obwohl die LED-Lampen einwandfrei funktionieren. Um diese Unannehmlichkeiten zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung eines Philips CANbus-Adapters. Der Philips CANbus-Adapter für Philips LED FL [H8/H11/H16]-Lampen wird an das im Fahrzeug verbaute Sicherheitssystem angeschlossen, um falsche Fehleranzeigen auf dem Armaturenbrett zu vermeiden. So können Fahrer und Fahrerinnen ihre Philips LED-Lampen sorgenfrei verwenden.