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3-in-1-Lösung
Nutzen Sie eine 3-in-1-Lösung* für Warnungen und Lichtprobleme auf dem Armaturenbrett von Philips LED-Lampen – mit Philips CANbus-Adaptern. Philips CANbus-Adapter gewährleisten die zuverlässige und langlebige Leistung Ihrer LED-Lampen unter realen Fahrbedingungen.
Für [≈H8/H11/H16]-LED-Nachrüstlampen
Anzeigen- und Lichtfehler vermeiden
Einfache Installation
Wasserdichtes Design
Manchmal wird beim Einbau von LED-Nachrüstlampen der geringere Stromverbrauch der LED vom Fahrzeugsicherheitssystem als Ausfall der Lampen interpretiert. Dies führt zu einer Fehleranzeige auf dem Armaturenbrett, obwohl die LED-Lampen einwandfrei funktionieren. Um diese Unannehmlichkeiten zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung eines Philips CANbus-Adapters. Der Philips CANbus-Adapter für Philips LED FL [H8/H11/H16]-Lampen wird an das im Fahrzeug verbaute Sicherheitssystem angeschlossen, um falsche Fehleranzeigen auf dem Armaturenbrett zu vermeiden. So können Fahrer und Fahrerinnen ihre Philips LED-Lampen sorgenfrei verwenden.
Der geringere Stromverbrauch von LED-Lampen kann manchmal zu Stromvariationen führen, was zu einer Herabstufung der Leistung der LED-Scheinwerferlampen führt. Mit einer intelligenten 3-in-1-Funktion bietet unser Philips CANbus-Adapter eine zusätzliche Kondensatorfunktion, wodurch Flackern und Dimmungsprobleme vermieden werden. Mit den neuesten Philips CANbus-Adaptern holen Sie das das Optimum aus Ihren Philips LED-Nachrüstlampen heraus.
Jedes Fahrzeugmodell ist anders; die meisten benötigen keinen Philips CANbus-Adapter, wenn sie LED-Leuchten nachrüsten! Wenn Sie wissen möchten, ob für Ihr Fahrzeugmodell ein Philips CANbus-Adapter erforderlich ist, besuchen Sie unsere Philips Website und schauen Sie in die aktuelle Online-Kompatibilitätsliste**.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Bewertungen
Falsche Warnungen auf dem Armaturenbrett vermeiden sowie Flackern und Dimmungsproblemen vorbeugen
Wir testen unsere Lampen und Zubehörteile kontinuierlich mit weiteren Fahrzeugmodellen und aktualisieren unsere Kompatibilitätsliste regelmäßig. Wenn Ihr Fahrzeugmodell nicht aufgeführt ist, wurde es noch nicht getestet. Bitte wenden Sie sich an unser Service-Center.
Weitere Informationen finden Sie unter Philips.com/AutomotiveSupport.
3 Jahre Garantie (2 Jahre Standard + 1 Jahr erweiterte Garantie). Besuchen Sie philips.com/auto-warranty. Hier können Sie sich für eine erweiterte Garantie registrieren.