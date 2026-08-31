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M1BL/00
Premium-HiFi-Qualität, egal wohin Sie gehen.
Philips Fidelio M1 kombiniert das Beste aus Sound und Komfort für ein authentisches Musikerlebnis unterwegs. Die fachmännische Verarbeitung sorgt für eine hervorragende Geräuschisolierung in einem leichten und dennoch robusten Design. Genießen Sie so überall Sound in HD-Qualität.
Fidelio
Blau
Die für den Fidelio M1 verwendeten Materialien werden sorgfältig ausgesucht, um dauerhaften Tragekomfort und ausgezeichneten Klang sicherzustellen. Die atmungsaktiven Deluxe-Ohrmuscheln mit Memory-Schaumstoff wurden für eine optimale ergonomische Passform entwickelt. Der Schaumstoff passt sich nicht nur perfekt der Form Ihres Ohrs an, sondern dichtet zudem Bässe zuverlässig ab und schließt Umgebungsgeräusche aus. Dank des Außenpolsters, das aus Stoff und Proteinleder gefertigt ist, wird der Druck auf das Ohr reduziert sowie Wärmestau vermieden. Der M1 bietet daher nicht nur ausgezeichneten Sound, sondern auch höchsten Tragekomfort.
Wir haben ausführliche Studien mit anspruchsvollen Musikliebhabern durchgeführt, um mehr über ihre Hörvorlieben zu erfahren, z. B. ihre bevorzugten Einstellungen für die einzelnen Soundmerkmale. Unsere Akustikingenieure haben den Fidelio M1 dann so abgestimmt, dass jedes kleine Detail berücksichtigt wird, das sich auf die Wahrnehmung des Zuhörers auswirkt, z. B. wie das Ohr Klänge reflektiert und in Schwingung versetzt wird. Unsere M1 Kopfhörer wurden speziell dafür entwickelt, Klänge so originalgetreu wie möglich wiederzugeben, wobei selbst modernste Aufnahmeverfahren berücksichtigt werden.
Jeder Lautsprechertreiber wird vor seinem Einbau sorgfältig ausgewählt, abgestimmt und getestet, um perfekt ausgeglichenen und natürlichen Sound sicherzustellen. Die 40 mm Treiber nutzen hochleistungsfähige Neodym-Magnete für die optimale Soundauflösung in einem erweiterten Dynamikbereich und geben so selbst kleinste Sounddetails präzise wieder.
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