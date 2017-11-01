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Eingestellt

HiFi-Microsystem

MCM393/12

3.3

| (4) Bewertungen

Der neue Klassiker

Das Philips MCM393 wurde speziell für Fans ultimativer Technologie- und Designlösungen entwickelt und glänzt mit Finesse und Qualität. Genießen Sie Ihre MP3-/WMA-Musik und direkte USB-Wiedergabe über Ihren tragbaren Player.

Alle Vorteile anzeigen

mit direkter USB-Wiedergabe

Der neue Klassiker

MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte

MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte

Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.3

von 5

4

Bewertungen

4
3

01/11/2017

België

België

10 jaar muziekplezier.... en hij doet nog tof!!

Ik heb deze muziekset gekocht in 2008 en hij doet het nog uitstekend, met de fabriekslens. Ik heb dit setje goed verzorgd, misschien is dit het truukje, alleen ik ben het ermee eens dat de cd-lade soms rare eigenschappen heeft. Maar het geluid is uitstekend, heeft RDS, en het tofste... usb aansluiting!!!! Ik ben er erg tevreden mee en ik hoop dat het nog 10 jaartjes uithoudt.

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Diese Bewertung wurde für MCM393 Micro HiFi-systeem verfasst

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20/10/2017

España

España

La microcadena philips esperada

Un amigo de mi hermano mayor me lo regaló, por falta de uso, y ha resultado ser un éxito. Mi cumpleaños fué una fiesta en mi casa al son de mi philips mcm 393/12!!.Es un clásico con multiformato (wma-mp3cd) y lo que más me flipo es que lee carpetas y los cd's de audio no saltan. Mi marca es philips y siempre será philips, por problemas que me dé...

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Diese Bewertung wurde für MCM393 Microcadena Hi-Fi verfasst

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18/04/2012

Nederland

Nederland

Leuke radio echter slechte CD-speler

Na enkele maanden sloeg de CD-speler regelmatig over. Tot 2x toe teruggebracht bij S&F. Na het verstrijken van de garantieperiode doet de CD-speler het weer slecht. Blijft vaak hangen of stopt er gewoon mee. Voor de kinderen niet leuk als je een vrolijk K3-liedje op hebt. Pak nu een draagbare radio voor het draaien van CD's. Wou bij de 2-de keer retourbrengen graag geld terug, maar kon niet. Graag zou ik van u een reactie willen. PS ik twijfel over het kopen van een Senseo HD7853/60, veel negatieve reacties op internet.

Diese Bewertung wurde für MCM393 Micro HiFi-systeem verfasst

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