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  • Ein Gerät, ultimative Präzision
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All-in-One TrimmerSerie 7000

MG7950/15

4.4
| (1779) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Ein Gerät, ultimative Präzision
Kreieren Sie mit dem vielseitigen Trimmer und seinen 15 Aufsätzen zum Stylen von Bart und Haaren Ihren eigenen Look. Der Präzisionskamm sorgt für ein gleichmäßiges Trimmergebnis auf die gewünschte Haarlänge.
Alle Vorteile anzeigen

Für Gesicht, Haar & Körper

Ein Gerät, ultimative Präzision

  • 15-in-1: Gesicht, Haar und Körper

  • Kammaufsatz für präzises Trimmen

  • Selbstschärfende Edelstahlklingen

  • BeardSense Technologie

Gleichmäßiges Trimmen in nur einem Zug

Gleichmäßiges Trimmen in nur einem Zug

Der patentierte Kammaufsatz für präzises Trimmen bietet 11 Längeneinstellungen zwischen 1 und 3 mm für ein gleichmäßiges Trimmergebnis in der gewünschten Haarlänge.

All-in-One Trimmer für Gesicht, Kopf und Körper

All-in-One Trimmer für Gesicht, Kopf und Körper

Dieser All-in-One-Trimmer umfasst 15 Aufsätze für Deine Pflegeanforderungen. Trimme und style Deinen Bart, schneide Deine Haare und trimme Dein Körperhaar ganz komfortabel.

Unabhängig von Haardichte und -länge wird eine konstante Schneideleistung erreicht.

Der Trimmer scannt die Bartdichte 125 Mal pro Sekunde und erhöht die Leistung an den jeweils gewünschten Stellen, um auch dichte, buschige oder längere Bärte zu trimmen.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.4

von 5

1779

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

21/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Alles Bestens

Mein alter Philips hat nach etlichen Jahren den Geist aufgegeben. Hoffe, der neue hält genauso lang. Viele Zubehörteile und alles ok.

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17-in-1-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-05-06

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17-in-1-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-05-06

06/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

all-one-trimmer

richtig gutes top gerät / ich nutze es für nase, ohren, körper und das kopfhaar. super top zufrieden 😃👍

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG5950/15R1 Series 5000, generalüberholt verfasst

Date of Use 2026-06-05

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG5950/15R1 Series 5000, generalüberholt verfasst

Date of Use 2026-06-05

11/05/2026

Deutschland

Deutschland

1 mal kaufen,alles drin, toll..

Tolles Teil, Verarbeitung gut, Handgefühl gut,Schneidet gefühlvoll, praktisch unbegrenzte Anwendungen, für Haare, egal ob Kopf, Körper, Intimbereich, einmal kaufen alles drin. Bin begeistert.

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

Date of Use 2026-05-11

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

Date of Use 2026-05-11

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Haftungsausschlüsse

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes

  2. Im Vergleich zum Philips All-in-One-Trimmer ohne 41-mm-Schneideeinheit