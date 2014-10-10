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Tragbare Lautsprecher

SBM130BLU/00

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Ihre universellen tragbaren Lautsprecher

Genießen Sie Musik von dem universellen tragbaren Lautsprecher von Philips. Geben Sie Ihre Lieblingslieder über die USB-/MicroSD-Karten-/Aux-in-Konnektivität wieder. Der Lautsprecher mit wOOx™-Technologie ist kompakt und mit einem Akku und in mehreren Farben erhältlich.

Alle Vorteile anzeigen

Ihre universellen tragbaren Lautsprecher

  • Blau

  • USB

Einfache Wiedergabe über USB/MicroSD-Karte

Laden Sie einfach die gewünschten Inhalte auf das USB-Gerät oder die MicroSD-Karte, schließen Sie sie an Ihren Player an und schon müssen Sie nie wieder auf grenzenlose Unterhaltung verzichten.

Integriertes digitales UKW-Radio

Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist Digitales Radio ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Sendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in kristallklarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Dank dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.

AUX-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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10/10/2014

España

España

Verifizierter Käufer

Excelente, ligero, práctico,

Es un excelente producto, muy fácil de llevar a todas partes, super útil en todas partes: casa, dormitorio, calle, reunión de amigos, oficina, trabajo, viajes, auto, etc. NO OCUPA ESPACIO, NO NECESITA ENCHUFES, COMPATIBLE CON TODO FORMATO DE ALMACENAMIENTO, y su salida de audio es POTENTE Y CLARA. Quizá su único punto débil sea la duración de la batería interna, quizá pueda salir algún modelo igual con baterías tipo AAA para que duren más. En lo demás, ES MAGNÍFICO !!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SBM130BLU Altavoz portátil verfasst

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