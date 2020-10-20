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Bis zu welchen Alter ist das Sterilisieren empfehlenswert?
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AventZange für Sterilisator
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Mein Sterilisator schaltet sich 2 bis 3 Minuten nach Beginn der Reinigung aus. Handelt es sich hierbei um eine Fehlfunktion?
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