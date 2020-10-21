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Philips Avent Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator
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Orangene Leuchte am elektrischen Avent Dampfsterilisator
Schmutzige Flaschen im Avent Sterilisator sterilisieren?
Weshalb beginnt das Gerät sofort sich aufzuheizen, wenn ich es an die Steckdose anschließe?
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Weshalb tritt ein ungewöhnlicher Geruch aus, wenn ich den Sterilisator auspacke?
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Nach dem Sterilisieren bleibt etwas Wasser in den Flaschen zurück. Ist das normal?
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Mein Philips Avent Sterilisator funktioniert nicht mehr
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