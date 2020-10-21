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Philips Avent Elektrischer 4-in-1-Dampfsterilisator
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SCF286/02
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Important Information Manual
Bedienungsanleitung
Alle (15)
Wie viel Wasser sollte ich für den Philips Avent Sterilisator verwenden?
Wo kann ich den Sterilisator am besten verwenden?
Weshalb ist der Sterilisationsvorgang so kurz?
Wie lange sollte ich zwischen zwei Sterilisationsvorgängen warten?
Wie viele Flaschen passen in den elektrischen Dampfsterilisator von Philips Avent?
AventSpülmaschinenkorb
AventZange für Sterilisator
Weshalb tritt ein ungewöhnlicher Geruch aus, wenn ich den Sterilisator auspacke?
Beim Philips Avent Sterilisator tritt ein unangenehmer Geruch auf
Nach dem Sterilisieren bleibt etwas Wasser in den Flaschen zurück. Ist das normal?
Weshalb dauert der Sterilisationsvorgang länger als üblich?
Mein Philips Avent Sterilisator funktioniert nicht mehr