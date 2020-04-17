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Eingestellt

Philips AventElektrische Einzelmilchpumpe

SCF332/31

4.6
| (94) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.
Mehr Komfort, mehr Milch* – jederzeit und überall
Setzen Sie sich bequem hin, ohne sich nach vorne lehnen zu müssen. Unser sanftes Massagekissen stimuliert den Milchfluss. Verwenden Sie unsere leise Milchpumpe überall und jederzeit. Die Pumpe ist einfach einzurichten, zu personalisieren, zu verwenden und zu reinigen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Elektrische Einzelmilchpumpe mit Massagekissen

Mehr Komfort, mehr Milch* – jederzeit und überall

  • Jederzeit und überall abpumpen

  • Inklusive weichem Massagekissen

  • Natural-Flasche und -Sauger

Angenehmere Position beim Abpumpen durch einzigartiges Design

Angenehmere Position beim Abpumpen durch einzigartiges Design

Die Milchpumpe wurde in einem einzigartigen Design entwickelt, damit die Milch direkt von der Brust in die Flasche oder den Behälter fließen kann – sogar wenn Sie aufrecht sitzen. Das bedeutet, dass Sie beim Abpumpen von Milch bequemer sitzen können und sich nicht mehr nach vorne lehnen müssen, damit die Milch in die Flasche fließt. Eine bequeme und entspannte Sitzposition beim Abpumpen trägt ganz natürlich zu einem erleichterten Milchfluss bei.

Wählen Sie die Einstellung, die effektiv und angenehm für Sie ist

Wenn die Pumpe eingeschaltet wird, beginnt automatisch der sanfte Stimulationsmodus, um den Milchfluss anzuregen. Wählen Sie dann eine der 3 Abpumpeinstellungen, damit das Abpumpen für Sie angenehm verläuft.

Weiche Massagekissen im Blütendesign

Weiche Massagekissen im Blütendesign

Unser Massagekissen besteht aus einem samtweichen Gewebe, das ein warmes Gefühl auf der Haut erzeugt und den Milchfluss angenehm und sanft anregt. Das Komfortkissen wurde so entwickelt, dass es die Saugbewegung Ihres Babys imitiert und den Milchspendereflex sanft anregt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

94

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

17/04/2020

Deutschland

Deutschland

Funktioniert super

Habe die Pumpe vor zwei Jahren gekauft im set! Und nutze diese immer noch bzw für mein zweites kind ist super tut was es soll!

Vorteile

Elektrisch

Nachteile

Einzel

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF332/31 Elektrische Einzelmilchpumpe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF332/31 Elektrische Einzelmilchpumpe verfasst

25/11/2019

Deutschland

Deutschland

Super Produkt!

Die elektrische Einzelmilchpumpe kann man zu Hause als auch unterwegs (mit Batterien) benutzen. Sie ist klein und passt daher immer mit in die Wickeltasche oder im Kinderwagen in den Korb. Ohne den Adapter kann man direkt in die Philips Avent Natural Flaschen abpumpen oder man benutzt den Adapter mit den Aufbewahrungsbecher um diesen anschließend im Kühlschrank zu lagern.

Vorteile

Klein und für unterwegs geeignet

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD223/20 Elektrisches Einzelmilchpumpen-Set verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD223/20 Elektrisches Einzelmilchpumpen-Set verfasst

29/06/2019

Deutschland

Deutschland

Super Milchpumpe treuer begleiter

Ich habe die Milchpumpe kostenlos im Rahmen eines Produkttests bekommen daher nimmt Philips keine redaktionellen Einfluss auf die Bewertung. Ich muss sagen es ist eine super pumpe und wirklich leicht zu hand haben. Das abpumpen funktioniert Kinderleicht und quasi von alleine. Ich bin wirklich super zufrieden Würde ich auch jeder Mama empfehlen mir hat es sehr geholfen um auch meinen milcheinschuss zu bekommen. Und jetzt wenn wir los wollen zack ebend abgepumpt und man kann es super mit in der flasche transportieren. Ich empfehle es aufjedenfall weiter ein super Teil.

Vorteile

Schnell

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF332/31 Elektrische Einzelmilchpumpe verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF332/31 Elektrische Einzelmilchpumpe verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Klinisch erwiesener Komfort: In einem Test, der von 110 Müttern in den USA, Großbritannien, China und Russland im März 2016 durchgeführt wurde, haben Mütter durchschnittlich 8,6/10 Punkte für die Leistung des Philips Avent aufgrund des hohen Komforts vergeben.

  2. Mehr Milch: Unabhängige Studien deuten darauf hin, dass Stress und Milchproduktion im Zusammenhang stehen. Siehe: www.philips.de/Avent

  3. BPA-freie Milchpumpe: Nur zusammen mit der Flasche und anderen Teilen, die in Kontakt mit Muttermilch kommen. Gemäß EU-Verordnung 10/2011