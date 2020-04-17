Zuerst einmal kann ich sagen das ich begeistert bin, die Milchpumpe ist super leise, hat eine tolle Reisegröße und genug power den Milchfluss anzuregen. Für mich haben sich dadurch neue Möglichkeiten eröffnet, ich konnte das erste mal nach der Geburt ganz sorglos zum Frisör gehen, mein Mann konnte unserem Sohn Muttermilch füttern und durch die naturnah Flaschen hatten wir auch keine Probleme der Saugverwirrung. Als unser Sohn das erste mal krank war und sich nicht immer anlegen ließ, konnte ich ganz leicht und schnell mit der Milchpumpe einen Milchstau vorbeugen. Ich hatte von Anfang an zu viel Milch als zu wenig, und habe mir direkt nach der Geburt eine Milchpumpe im der Apotheke geliehen, und ich kann im direkten Vergleich sagen, dass eine kraftvolle komfortable Pumpe nicht groß und klobig sein muss, im Gegenteil die Philips Milchpumpe kann alles auch in leise, leicht und super einfach zu bedienen. Der brustaufsatz ist sehr angenehm und es lässt sich zum reinigen alles gut auseinander bauen.