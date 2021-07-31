Eingestellt
Doppelt
Verwendung mit Kabel
Pumpe mehr Milch in kürzerer Zeit ab* mit einem Silikonkissen, das wie ein Baby die Brust stimuliert, um die Milch abzupumpen. Es geht nahtlos vom Stimulations- zum Abpumpmodus über und stimuliert die Brustwarze genau richtig für einen optimalen Milchfluss. Basierend auf Ergebnissen des Milcheinschusses (Zeit bis zum Milchspendereflex (Milk Ejection Reflex, MER)).*
Eine Größe, passend für alle – da sich die Form und die Größe der Brust während der gesamten Stillzeit verändert, passt sich das Silikonkissen sanft und flexibel an deine Brustwarze an. Für 99,98% aller Brustwarzengrößen* (bis zu 30 mm).
Wenn Ihr Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch einnimmt oder Schwierigkeiten dabei hat, wechseln Sie zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wenden Sie sich an eine medizinische Fachkraft.
4.4
von 5
231
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Baumi346
31/07/2021
Deutschland
Meine Frau ist begeistert
Sehr einfache Bedienung und schnelles Pumpen von Milch zudem einfache Reinigung. Was will man als Mama mehr? Es läuft nichts aus wenn man sie richtig benutzt und ist zudem sehr angenehm. Verschiedene Stimulationsmöglichkeiten verändern das „saugen“. Meine Frau würde es immer wieder kaufen.
Vorteile
Einfache Reinigung, einfache Handhabung, sehr angenehm
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische Milchpumpe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische Milchpumpe verfasst
Bittsve
16/06/2020
Deutschland
Teil der Aktion
Milchpumpe
Ich durfte die Philips Advent Mulchpumpe testen und bin sehr zufrieden sie ist sehr handlich einfach zur bedienen und in mehreren Stufen einstellbar. Zur nächst dachte ich da sie so klein ist das sie nicht so stark und effektiv ist wie die aus der Apotheke aber da hab ich mich getäuscht, die Philips Avent Milchpumpe ist genau so stark und effektiv wen nicht sogar besser mein Milcheinfluss hat sich sogar deutlich vermehrt seit dem ich die Philips Pumpe benutze. Sie ist auch praktisch für Reisen da sie klein und handlich ist. Sie ist auch nicht so laut wie manch andere Pumpe. Ich kann sie nur weiter empfehlen.
Vorteile
Kann man auf Reisen mitnehmen , leise und sehr praktisch
Nachteile
Keine !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische Milchpumpe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische Milchpumpe verfasst
Anni1011
16/06/2020
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr gutes Produkt
Sehr einfache Anwendung, es tut nicht weh und es fühlt sich gut an. Das Design ist sehr schön, schlicht und einfach. Die Batteriedauer ist sehr lange und es schnell wieder aufzuladen. Außerdem lässt sie sich leicht reinigen. Des Weiteren fühlen sich die Silikonkissen sehr angenehm auf der Brust an. Es ist super, dass sowohl die Stärke der Stimulations- als auch der Saugfunktion individuell eingestellt werden kann, sodass sich das Pumpen stets angenehm anfühlt.
Vorteile
Angenehmes Gefühl und gut zu transportieren
Nachteile
Keine
Diese Bewertung wurde für Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische Milchpumpe verfasst
Diese Bewertung wurde für Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische Milchpumpe verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Basierend auf Ergebnissen des Milcheinschusses (Zeit bis zum Milchspendereflex (Milk Ejection Reflex, MER)) aus der klinischen Studie mit 20 Teilnehmern (Niederlande, 2019) im Vergleich zu den MER-Ergebnissen für andere vorangegangenen Pumptechnologien von Philips aus der Machbarkeitsstudie mit 9 Teilnehmern (Niederlande, 2018)
1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 Teilnehmer, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 Teilnehmer europäischer Abstammung, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 Teilnehmer, Australien).
Basierend auf Umfrageergebnissen für 1.000 Kissen aus der klinischen Studie mit 20 Teilnehmern (Niederlande, 2019)
BPA-freie Milchpumpe: Nur zusammen mit der Flasche und anderen Teilen, die in Kontakt mit Muttermilch kommen. Gemäß EU-Verordnung 10/2011