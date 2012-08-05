Eingestellt
2 Flaschen
125 ml
Sauger mit Nahrungsfluss für Babys
ab 0 Monaten
Ausreichend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung sind für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Babys unverzichtbar. In einer klinischen Studie wurde untersucht, ob das Design der Flaschen Auswirkungen auf das Verhalten der Babys und Kleinkinder hat. Dabei zeigte sich, dass die Philips Avent Klassik-Babyflasche gegenüber der Vergleichsflasche Unwohlsein um etwa 28 Minuten pro Tag reduziert (46 Min im Vergleich zu 74 Min, P = 0,05). Dies gilt besonders nachts.**
Wenn Ihr Baby trinkt, bewegt sich das spezielle Ventil im Avent Sauger, um Luft in die Flasche und nicht in den Magen Ihres Babys zu lassen. So kann Ihr Baby wie beim Stillen den Milchfluss kontrollieren.
Es sind fünf verschiedene Saugerstufen verfügbar.
4.1
von 5
17
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
sarski76
05/08/2012
United Kingdom
Feeding made easy
I am really impressed with these bottles, I had been given another make of bottle to use which was ok, but I find that these bottles are so much better. I found that for me they were easy to hold, nice and dainty, and the milk came out easily and satisfied my litle one. Fue to the design and size easily fitted in my change bag and hardly takes up any room. A defo thumbs up from me and my daughter.
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Diese Bewertung wurde für SCF660/17 Classic PES baby bottle verfasst
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effcheto
29/07/2012
United Kingdom
brilliant
very nice product .... simply brilliant...........
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MUMMYMAGM
29/07/2012
United Kingdom
fab bottle
this bottle is easy to use , easy to clean and easy for baby to get the milk without too much coming out at once - RECOMMENDED! especially if moving on from breast feeding.
Diese Bewertung wurde für SCF660/17 Classic PES baby bottle verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Laut einer klinischen Studie leiden Babys im Alter von 2 Wochen weniger an Unwohlsein als Babys, die mit einer anderen Flasche gefüttert werden. (Studie des Institute of Child Health, London 2008.)
Eine klinische Studie hat gezeigt, dass zwei Wochen alte Babys, die mit der Avent Flasche gefüttert werden, besonders nachts weniger unter Koliken leiden als Babys, die mit einer herkömmlichen Flasche gefüttert werden.