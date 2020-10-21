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SCF683/07
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Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?
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Wodurch wird die Philips Avent Flasche zu einer Anti-colic-Flasche?
Warum ist das Fläschchen nicht transparent?
Ist dieses Produkt recycelbar?
Woraus bestehen die Philips Avent Flaschen?
Wie genau ist die Skala auf meiner Philips Avent Flasche?
Kann meine Philips Avent Flasche in der Mikrowelle aufwärmen?
Sind Philips AVENT Flaschen für den Gefrierschrank geeignet?
Ist mein Philips Avent Produkt BPA- und BPS-frei?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts