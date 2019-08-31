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  • Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
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Eingestellt

Philips AventKlassik-Babyflasche

SCF685/27

4.3
| (126) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
Mütter vertrauen bereits seit 30 Jahren auf unsere Klassik-Flasche, die auch weiterhin die bevorzugte Wahl vieler Mütter ist. Sie wurde für ein angenehmes und einfaches Füttern entwickelt und vermindert nachweislich Koliken und Unwohlsein.*
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Seit 30 Jahren bewährt

Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*

  • 2 Klassik-Flaschen

  • 260 ml

  • Sauger mit langsamem Nahrungsfluss

  • ab dem 1. Monat

Brustähnlicher Sauger mit speziellem Ventil

Das einzigartige Ventil auf dem Sauger passt sich an den Saugrhythmus Ihres Babys an. Die Milch fließt nur in der Geschwindigkeit, in der Ihr Baby trinkt. So kommt es seltener zu Überfütterung, Erbrechen, Aufstoßen und Blähungen.

Klinisch erwiesen: deutlich weniger Unwohlsein

Klinisch erwiesen: deutlich weniger Unwohlsein

Ausreichend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung sind für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Babys unverzichtbar. In einer klinischen Studie wurde untersucht, ob das Design der Flaschen Auswirkungen auf das Verhalten der Babys und Kleinkinder hat. Dabei zeigte sich, dass die Philips Avent Klassik-Babyflasche gegenüber der Vergleichsflasche Unwohlsein um etwa 28 Minuten pro Tag reduziert (46 Min im Vergleich zu 74 Min, P = 0,05). Dies gilt besonders nachts.**

Ergonomische Form für maximalen Komfort

Ergonomische Form für maximalen Komfort

Dank der einzigartigen Form ist die Babytrinkflasche einfach zu halten und aus jeder Richtung für maximalen Komfort zu greifen, selbst für kleine Babyhände.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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4.3

von 5

126

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

31/08/2019

Deutschland

Deutschland

absolut empfehlenswert

Ich wollte stillen und konnte es dann nicht. Ich hatte von meinem Frauenarzt eine Flasche geschenkt bekommen und war begeistert. Mittlerweile habe ich mein drittes Kind. Ich habe auch je eine weitere Flasche von je zwei weiteren Anbietern ausprobiert, da ich sie auch geschenkt bekommen habe, bin aber nur mit der Avent Klassik Flasche wirklich zufrieden. Und auch meine Kinder haben damit wesentlich besser getrunken. Ich kann sie nur empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF683/47 Klassik-Babyflasche verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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04/03/2012

Deutschland

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Diese Bewertung wurde für SCF663/17 Klassik-PES-Babyflasche verfasst

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25/01/2012

Deutschland

Deutschland

Schick

Die Flaschen sehen toll aus, aber sie machen einen nicht so stabilen Eindruck, obwohl sie es sind. Was ich nicht so toll finde dass man hier extra Dichtungsringe dabei hat. Wenn man sonst die anderen Flaschen ohne den Ring hat vergisst man den Ring schon mal. Aber sonst gutes Produkt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF684/27 Klassik-Babyflasche verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011

  2. Eine klinische Studie hat gezeigt, dass zwei Wochen alte Babys, die mit der Avent Flasche gefüttert werden, besonders nachts weniger unter Koliken leiden als Babys, die mit einer herkömmlichen Flasche gefüttert werden.