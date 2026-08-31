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Eingestellt

Kopfhörer

SHL4400BK/00

Der Schwerkraft trotzende Kopfhörer

Unglaublich leicht, unglaublich leistungsstark: Die Ultrlite-Kopfhörer mit ihrem schlanken und optimierten Design wurden entwickelt, um in Bewegung zu bleiben. Klarer Sound und flach zusammenklappbar – ideal für einfachen Tragekomfort.

Alle Vorteile anzeigen

Ultrakompakt. Klarer Klang.

Der Schwerkraft trotzende Kopfhörer

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Weiche Ohrpolster

  • Flach zusammenklappbar

Genießen Sie Musik ohne Kabelsalat mit einem flachen Kabeldesign

Genießen Sie Musik ohne Kabelsalat mit einem flachen Kabeldesign

Ein flaches Kabel verhindert Kabelsalat bei Ihren Kopfhörern, während die Zugentlastung für zusätzliche Widerstandfähigkeit sorgt.

Superschlankes Design

Superschlankes Design

Superschlankes Design für umfassenden Komfort unterwegs.

Flach zusammenklappbar für einfachen Transport

Flach zusammenklappbar für einfachen Transport

Flach zusammenklappbar für einfachen Transport.

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