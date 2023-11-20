Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
Headset mit Sportohrbügel
Eingestellt
Support
SHQ3007/28
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Landesspezifische Werbebroschüre - English (US)
Alle (4)
Ich bekomme einen kleinen elektrostatischen Schlag von den Philips Kopfhörern.
Gibt es Tipps für eine bessere Wartung der Philips Kopfhörer?
Wie wird das Philips Produkt gereinigt?