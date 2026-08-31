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Erleben Sie Fernsehen in erstklassiger HD-Qualität. Ermöglicht die direkte Verbindung Ihres Mobilgeräts mit einem Fernseher, Projektor oder mobilen Display. Funktioniert mit USB-C 3.1-Anschluss, der den DisplayPort-Wechselmodus unterstützt.