ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Support-Homepage

Philips Support

Mein Philips Hairstyler riecht seltsam

Wenn Sie beim Gebrauch Ihres Philips Haartrockners oder Haarglätters einen verbrannten oder chemischen Geruch wahrnehmen, prüfen Sie unsere Tipps zur Fehlerbehebung.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HP8321/40 , HP8660/40 , BHS732/00 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage