Philips Avent Babynahrungszubereiter dämpft nicht (ordnungsgemäß)

Das Gerät funktioniert erst, wenn alle Teile korrekt am Hauptgerät angebracht wurden. Setzen Sie vor dem Dämpfen alle Teile korrekt zusammen:

Drehen Sie den Deckel des Wassertanks im Uhrzeigersinn und stellen Sie immer sicher, dass das Pfeilsymbol auf dem Deckel auf das Verriegelungssymbol auf dem Wasserbehälter ausgerichtet ist. Drücken Sie den Becher nach unten, um ihn fest auf dem Hauptgerät zu verriegeln und die Funktion "Dämpfen" zu aktivieren.

Nachdem Sie einen Dampfgarzyklus durchgeführt haben, lassen Sie das Gerät 10 Minuten lang abkühlen, und entfernen Sie verbleibendes Wasser aus dem Wasserbehälter, bevor Sie einen weiteren Dampfgarzyklus starten.