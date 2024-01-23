Philips Avent Babynahrungszubereiter dämpft nicht (ordnungsgemäß)
Es kann mehrere Gründe geben, warum die Dampffunktion nicht (richtig) funktioniert: Wir helfen Ihnen gerne. Befolgen Sie einfach diese Schritte, um das Problem selbst zu lösen.
Wenn die Dampffunktion immer noch nicht funktioniert, ist der Sicherheitsschalter möglicherweise defekt. Wenden Sie sich an das Service-Center in Ihrem Land.
Der Wasserbehälter enthält nicht genügend Wasser.
Entkalken Sie den Wasserbehälter gemäß den Anweisungen in der Betriebsanleitung, wenn sich Kalk abgelagert hat.
Nach einem Dampfgarzyklus muss das Gerät etwa 10 Minuten abkühlen, bis ein neuer Dampfgarzyklus gestartet werden kann.
Der Behälter befindet sich nicht in der richtigen Position (Position "Dämpfen").
Das Gerät funktioniert erst, wenn alle Teile korrekt am Hauptgerät angebracht wurden. Setzen Sie vor dem Dämpfen alle Teile korrekt zusammen:
Drehen Sie den Deckel des Wassertanks im Uhrzeigersinn und stellen Sie immer sicher, dass das Pfeilsymbol auf dem Deckel auf das Verriegelungssymbol auf dem Wasserbehälter ausgerichtet ist.
Drücken Sie den Becher nach unten, um ihn fest auf dem Hauptgerät zu verriegeln und die Funktion "Dämpfen" zu aktivieren.
Nachdem Sie einen Dampfgarzyklus durchgeführt haben, lassen Sie das Gerät 10 Minuten lang abkühlen, und entfernen Sie verbleibendes Wasser aus dem Wasserbehälter, bevor Sie einen weiteren Dampfgarzyklus starten.
Geben Sie Wasser in den Wasserbehälter.
Entkalken Sie den Wasserbehälter regelmäßig anhand der Anweisungen in der Betriebsanleitung.
Überprüfen Sie den Dampfauslass des Wasserbehälters, den Dampfeinlass am Becherdeckel und den Dampfpfad. Stellen Sie sicher, dass diese nicht blockiert werden.
Dampf tritt aus, wenn die Teile nicht ordnungsgemäß zusammengesetzt sind oder der Dampfeinlass am Behälterdeckels blockiert ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Deckel des Wasserbehälters und der Behälterdeckel richtig geschlossen sind.
Bringen Sie den Becher richtig am Hauptgerät an.
Reinigen Sie den Dampfeinlass am Becherdeckel.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:SCF885/01 , SCF883/02 , SCF881/01 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›