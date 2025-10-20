Philips Support

Wie verbinde ich meine Zahnbürste mit der Sonicare App?

Um Ihre Philips Sonicare Zahnbürste per Bluetooth mit der Sonicare App zu verbinden, stellen Sie sicher, dass Ihre Zahnbürste und Ihr Telefon über Bluetooth gekoppelt sind. Wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Ihre Zahnbürste koppeln. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.



Sobald Ihre Zahnbürste mit der App gekoppelt ist, wird sie verbunden und synchronisiert, wenn sie eingeschaltet wird. Ihr Telefon muss sich in der Nähe befinden und Bluetooth muss aktiviert und die App geöffnet sein.

