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    Philips Support

    Wie putze ich meine Zähne mit der Sonicare App?

    Veröffentlicht am 04 June 2026

    Die Sonicare App funktioniert mit allen vernetzten Philips Zahnbürsten. Befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen zum Putzen, oder sehen Sie sich das Anleitungsvideo an. 

    1. Öffnen Sie die Sonicare App.  

    1. Verbinden Sie Ihre Zahnbürste mit der App. 

    1. Platzieren Sie Ihre Zahnbürste auf Ihren Zähnen, wie in der App beschrieben. 

    1. Beginnen Sie mit dem Putzen, um die Funktion zum geführten Putzen zu aktivieren. 

    1. Befolgen Sie die Anweisungen in der App. Führen Sie so wenige Bewegungen wie möglich aus, um beste Ergebnisse zu erzielen. 

    1. Ihre Zahnbürste schaltet sich automatisch aus, nachdem der Putzzyklus abgeschlossen ist. 
       

    Die App liefert Ihnen die Einblicke, die Sie nutzen können, um Ihre Putzgewohnheiten zu verbessern. 

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