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Wie soll ich meine Philips Sonicare Zahnbürste reinigen?

Die regelmäßige Reinigung der Zahnbürste und Bürstenköpfe verlängert deren Lebensdauer und Leistung. Reinigen Sie die Zahnbürste nach der Verwendung, indem Sie den Bürstenkopf und die Borsten abspülen. Reinigen Sie das Handstück mit einem feuchten Tuch.



Sie können den Bürstenkopf täglich mit dem Philips Sonicare UV-Reinigungsgerät für Bürstenköpfe reinigen, das 99 % der Bakterien von den Bürstenköpfen entfernt.



Wir empfehlen, eine gründliche wöchentliche Reinigung durchzuführen. Befolgen Sie einfach die unten aufgeführten Schritte:



Entfernen Sie den Bürstenkopf. Spülen Sie die Unterseite des Bürstenkopfes mit warmem Wasser ab. Spülen Sie den Metallschaft mit warmem Wasser ab. Wischen Sie das gesamte Handstück mit einem Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass Sie auch die obere Dichtung (um den Metallschaft), die Tasten am Handstück und die Unterseite der Zahnbürste reinigen. Wischen Sie das gesamte Handstück mit einem feuchten Tuch ab.



Reinigen Sie Zahnbürste oder das Zubehör niemals in der Spülmaschine. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände an der Gummidichtung oder den Knöpfen, da diese dadurch beschädigt werden könnten.

