Philips Support Mein Philips Avent Badthermometer zeigt keine Werte an

Das Philips Avent Badethermometer macht Ihnen das Leben leichter. Wenn es keine Werte anzeigt, muss die Batterie möglicherweise ersetzt werden.

Schritt-für-Schritt-Anweisungen Nehmen Sie die Messeinheit durch kräftigen Druck aus dem Gummigehäuse (Abb. 1). Stellen Sie sicher, dass sich keine Wassertröpfchen auf der Messeinheit befinden, und trocknen Sie sie mit einem Papiertuch ab. Entfernen Sie die 4 Schrauben mit einem kleinen Schraubendreher und nehmen Sie die Abdeckung des Batteriefachs ab (Abb. 2). Nehmen Sie die leeren Batterien vorsichtig heraus und legen Sie neue Batterien ein (zwei LR44-Knopfzellen). Drehen Sie die Schrauben wieder in das Batteriefach, um es wieder zu schließen. Setzen Sie die Messeinheit wieder in das Gummigehäuse ein. Hinweis: Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien und stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vor der Verwendung ordnungsgemäß zusammengebaut haben.