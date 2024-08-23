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Meine Sonicare Zahnbürste vibriert weniger stark

Wenn die nachstehenden Anweisungen nicht helfen, kontaktieren Sie uns oder klicken Sie hier, um eine Online-Garantieanfrage zu stellen, damit wir Sie bei einem Ersatzgerät unterstützen können. Alle Sonicare Zahnbürsten und Zahnzwischenraumreiniger umfassen eine 2-Jahres-Garantie. 

Wenn Ihre Zahnbürste weniger stark vibriert als zuvor, helfen Ihnen die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung.

Wir empfehlen Ihnen, die Schritte in der unten angegebenen Reihenfolge auszuführen. Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben wurde, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. 

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX3689/43 , HX7106/01 , HX3689/44 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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