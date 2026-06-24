Philips Support Auf dem Philips Avent Digitalthermometer wird ein Punkt angezeigt

Der Punkt auf dem Display des Philips Avent Thermometers zeigt an, dass die Batterie fast leer ist. Achten Sie darauf, die Batterie auszuwechseln, sobald dieses Symbol aufleuchtet, um die Genauigkeit des Thermometers sicherzustellen. Finden Sie heraus, wie Sie die Batterie selbst auswechseln können.

Die Batterie des Philips Avent Thermometers ist schwach. Wechseln Sie die Batterie aus, sobald die Batterieanzeige zu sehen ist, um die Genauigkeit des Thermometers sicherzustellen. Anweisungen zum Auswechseln der Batterie Drücken Sie die Kappe an der Seite vorsichtig zusammen, um sie zu entfernen. Nehmen Sie die Batterie vorsichtig aus dem Fach. Hinweis: Ziehen Sie das Batteriefach (A) nicht mehr als 1 cm heraus, da sonst der Sensor abbrechen könnte. Sie müssen es etwas herausziehen, um an die Batterie zu kommen. Setzen Sie eine neue Batterie ein. Stecken Sie die Kappe wieder auf das Thermometer. HINWEIS: Batterien enthalten Gefahrstoffe. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien ordnungsgemäß.