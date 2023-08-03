Meine Sonicare Zahnbürste schaltet sich von selbst aus
Wenn Ihre Zahnbürste sich selbständig ausschaltet, helfen Ihnen die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung, um eine Lösung zu finden.
Wir empfehlen Ihnen, die Schritte in der unten angegebenen Reihenfolge auszuführen. Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben wurde, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Der ausgewählte Putzmodus definiert die Putzzeit. Die Zahnbürste schaltet sich automatisch aus, wenn die empfohlene Zeit erreicht ist. Wir empfehlen, den Putzmodus zu ändern. Die Zeiten des Putzmodus können zwischen 20 Sekunden und 3,5 Minuten liegen.
Der BrushPacer teilt die Putzzeit in sechs Bereiche auf. Während des Putzens hört die Zahnbürste kurz auf zu vibrieren, um anzuzeigen, wann der nächste Bereich geputzt werden soll. Die Zahnbürste beendet die Funktion am Ende des Putzvorgangs automatisch.
Die Zahnbürste misst den Druck, den Sie beim Putzen ausüben. Wenn Sie zu stark drücken, hält die Zahnbürste kurz an, um anzuzeigen, dass Sie zu viel Druck ausüben.
Wenn keiner dieser Tipps hilft, könnte Ihre Zahnbürste einen inneren Defekt haben. Wir empfehlen, eine Reparatur oder einen Austausch für Ihre Zahnbürste anzufordern.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:HX3689/43 , HX3689/44 , HX3792/11 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›