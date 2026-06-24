Philips Support Das Display des Philips Avent Bade- und Raumthermometers blinkt

Wenn das Display des Philips Avent Bade- und Raumthermometers blinkt, müssen Sie die Batterie auswechseln. Ein blinkendes Display zeigt an, dass die Batterie fast leer ist, was zu ungenauen Messwerten führen kann. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zum Auswechseln der Batterie.

Anweisungen zum Auswechseln der Batterie Nehmen Sie die Messeinheit durch kräftigen Druck aus dem Gummigehäuse (Abb. 1). Stellen Sie sicher, dass sich keine Wassertröpfchen auf der Messeinheit befinden, und trocknen Sie sie mit einem Papiertuch ab. Entfernen Sie die 4 Schrauben mit einem kleinen Schraubendreher und nehmen Sie die Abdeckung des Batteriefachs ab (Abb. 2). Nehmen Sie die leeren Batterien vorsichtig heraus und legen Sie neue Batterien ein (zwei LR44-Knopfzellen). Drehen Sie die Schrauben wieder in das Batteriefach, um es wieder zu schließen. Setzen Sie die Messeinheit wieder in das Gummigehäuse ein. Hinweis: Blinkt das Display nach dem Einlegen neuer Batterien immer noch, nehmen Sie die Batterien heraus und legen Sie sie erneut ein.