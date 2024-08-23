Philips Support Wie verbinde ich die Philips Sonicare Zahnbürste mit der Sonicare App (nur Android)?

Ein Firmware-Update ist verfügbar, um ein Problem des Betriebssystems einiger Android-Telefone zu beheben, durch welches eine Verbindung verhindert wird.

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um ein Firmware-Update durchzuführen und Ihre Philips Sonicare Zahnbürste mit der Sonicare App zu verbinden.

Schritt 1 Öffnen Sie die Sonicare App und verbinden Sie die Zahnbürste. Die folgende Aufforderung sollte auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden:

Schritt 2 Sie sehen nun einen Bildschirm, auf dem Ihnen Hilfe bezüglich der Verbindung (Connection help) angezeigt wird. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm (siehe unten).



Führen Sie diese Schritte in den Einstellungen oder der Statusleiste Ihres Mobilgeräts aus:



1. Schalten Sie das WLAN aus.



2. Schalten Sie den Flugmodus ein und dann wieder aus.



3. Lassen Sie das WLAN und den Flugmodus ausgeschaltet und Bluetooth eingeschaltet.



Kehren Sie zur App zurück, drücken Sie die Mode-Taste auf Ihrer Zahnbürste und klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktualisieren" (Update) unten, um eine Verbindung herzustellen und mit dem Firmware-Update zu beginnen. Schritt 3 Nun wird der Bildschirm Update für mein Handstück (My handle update) mit einem Hinweis angezeigt, dass die Firmware aktualisiert wird.



Hinweis: Bitte verbinden Sie das Handstück nicht mit dem Ladegerät und bleiben Sie während des Updates in der Nähe. Schritt 4 Wenn das Update abgeschlossen ist, wird Ihnen die Benachrichtigung Update abgeschlossen (Update complete) angezeigt. Sie können nun auf "Weiter" (Continue) drücken und die App verwenden.



Haben Sie immer noch Probleme mit der Konnektivität? Wenn Sie weiterhin Probleme beim Verbinden Ihrer Philips Sonicare Zahnbürste mit der Sonicare App auf Ihrem Android-Gerät haben, besuchen Sie unsere Reparatur- oder Austauschseite auf der Philips Website.