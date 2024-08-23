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Wie verbinde ich die Philips Sonicare Zahnbürste wieder mit der Sonicare App (nur Android)?

Ein Firmware-Update ist verfügbar, um ein Problem des Betriebssystems einiger Android-Telefone zu beheben, durch welches eine Verbindung verhindert wird.

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um ein Firmware-Update durchzuführen und Ihre Philips Sonicare Zahnbürste wieder mit der Sonicare App zu verbinden. 

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX7420/08 , HX7423/09 , HX7423/08 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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