    Meine Haut ist nach der Verwendung des Philips Rasierers gereizt

    Veröffentlicht am 5. März 2025

    Wenn Sie den Philips Rasierer vorher noch nie verwendet haben oder die Scherköpfe ausgetauscht haben, denken Sie daran, dass sich Ihre Haut an die (neuen) Scherköpfe gewöhnen muss. Das bedeutet, dass zu Beginn möglicherweise leichte Hautreizungen auftreten können. Geben Sie sich zwei oder drei Wochen Zeit, in der Sie sich an den neuen Philips Rasierer gewöhnen. Sie können auch eine Aloe-vera-Creme/-Lotion, eine sanfte Feuchtigkeitscreme oder eine alkoholfreie Aftershave-Lotion verwenden, um Hautreizungen nach der Rasur zu minimieren. Warten Sie außerdem die Eingewöhnungsphase ab, damit sich Ihre Haut zwischen den Rasuren etwas erholen kann.

    Hier sind einige Tipps, um ein optimales Ergebnis mit Ihrem Philips Rasierer zu erzielen und Hautirritationen zu vermeiden:

    • Achten Sie darauf, dass Ihre Haut sauber ist, bevor Sie den Philips Rasierer verwenden.  
    • Vergewissern Sie sich immer, dass die Schereinheit vollständigen Kontakt zur Haut hat.  
    • Üben Sie sanften Druck aus, und bewegen Sie die Schereinheit langsam in kreisenden Bewegungen über die Haut.  
    • Schneiden Sie lange oder schwer zu rasierende Haare vor.  
    • Warten Sie die Eingewöhnungsphase ab, und geben Sie Ihrer Haut zwischen den Anwendungen etwas Zeit, um sich zu erholen.
    • Denken Sie beim Reinigen der Scherköpfe, der Schneideeinheit und des Scherkorbs daran, dass es sich um ein passendes Set handelt. Wenn Sie versehentlich eine Schereinheit in den falschen Scherkorb stecken, kann es mehrere Wochen dauern, bis die optimale Rasierleistung wiederhergestellt ist.
