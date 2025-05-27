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Die Philips Avent Baby Monitor+ App sendet mir falsche Benachrichtigungen

Der Empfang falscher Benachrichtigungen kann dadurch verursacht werden, dass die Empfindlichkeit Ihres Geräts zu hoch eingestellt ist. Reduzieren Sie die Empfindlichkeit, um diese Benachrichtigungen zu vermeiden. Lesen Sie die folgenden Abschnitte, um mehr darüber zu erfahren.