Philips Support Die Verbindung zwischen der Baby-Einheit und der App wird oft unterbrochen

Wenn die Verbindung zwischen Ihrer Baby-Einheit und der Philips Avent Baby Monitor+ App nicht zufriedenstellend ist, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Verbindung zu verbessern.

Überprüfen Sie, ob die WLAN-Verbindung gut und stabil ist. Überprüfen Sie die Stärke des WLAN-Signals auf der Seite mit den App-Einstellungen. Es funktioniert am besten, wenn "Ausgezeichnet" oder "Gut" angezeigt wird. Andernfalls verwenden Sie bitte einen WLAN-Repeater, um ein stärkeres Signal zu erhalten.

Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der Philips Avent Baby Monitor+ App verwenden. Wenn dies nicht der Fall ist, aktualisieren Sie die App auf Ihrem Smartphone.

Starten Sie die Philips Avent Baby Monitor+ App auf Ihrem Smartphone neu.

Starten Sie das Modem und/oder den Router neu.

Starten Sie die Baby-Einheit durch Drücken des Ein-/Ausschalters neu.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCD974/26 , SCD971/26 , SCD973/26 .