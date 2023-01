Bei Philips erkennen wir das Potenzial hochmoderner

Technologien in den Händen von Ärzten. Wir wissen, dass Ihre Entscheidungen und die von Ihnen gewählten Technologien nur einige der oft nicht sichtbaren Mittel darstellen, die Sie einsetzen, um die medizinische Versorgung von Tag zu Tag zu verbessern. Auch ist uns bewusst, dass Ihre Arbeit nur erschwert wird, wenn Systeme nicht miteinander kommunizieren, wertvolle Informationen in isolierten Prozessen festlaufen und die Klinikteams so mit Informationen überschwemmt werden, dass sie vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Philips bietet ein solides Produktsortiment von klinisch aufschlussreichen und technisch ausgereiften IT-Lösungen für das Gesundheitswesen, die Menschen, Technologie und Daten über die gesamte Kette der Gesundheitsvorsorge und -versorgung vernetzen. Mithilfe unserer intelligenten, sicheren Lösungen werden Systemintegration, Datenaggregation, Beschleunigung von Arbeitsabläufen sowie das Treffen von fundierten Entscheidungen erleichtert. So gewinnen die klinischen Teams die nötigen Erkenntnisse, um zu erreichen, was wirklich zählt: gesundere Patienten. Erfahren Sie, wie wir Lösungen ganz auf die Anforderungen zuschneiden – auf die der Patienten, der medizinischen Dienstleister und auf Ihre eigenen.